La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 8 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 8 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 8 de junio de 2026

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7:44 Horas | Dueños de equipos de la Liga MX atienden llamado de Sheinbaum sobre canteras y creación de escuelas de futbol

Dueños de equipos de Primera División de la Liga MX atendieron el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la creación de canteras y escuelas de futbol para jóvenes, a fin de desarrollar el talento, así lo dio a conocer la propia mandataria en su conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por diversos directivos de futbol.

"Se acuerdan que aquí propuse la creación de más escuelas de futbol y en todos los rincones de México se promueva el futbol, desde niñas y niños a los jóvenes. Pues me llamó la Federación Mexicana de Futbol y dijo: 'le entramos al reto'. Entonces dije: '¿Lo dirían públicamente?', dijeron que 'sí'. Están aquí todos los dueños, representantes de los equipos de la Liga MX", dijo Sheinbaum en el arranque de su mañanera.