FMF y gobierno federal presentan plan de fuerzas básicas en escuelas del país

A tan solo unos días del arranque del Mundial 2026, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), la Liga MX y el Gobierno de México con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentaron una estrategia que busca transformar el panorama del futbol infantil y convertir a las escuelas del país en semilleros de talento nacional.

El proyecto responde de manera directa a una petición del Poder Ejecutivo para que los 18 clubes profesionales de la Primera División establezcan academias oficiales que funcionen como canteras de talento.

Ante los dueños de los equipos, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, detalló los alcances del programa, explicando que no se trata de esfuerzos aislados, sino de un modelo completo de acompañamiento deportivo e institucional.

La iniciativa arranca en el sector educativo básico de la mano de la SEP y la CONADE, a través del crecimiento de la Copa Escolar (modalidad 5 contra 5), la cual este año sumará la categoría de secundarias para alcanzar una cifra de más de un millón 130 mil estudiantes en las 32 entidades del país.

Dueños de equipos como Emilio Azcárraga y directivos de la FMF como Mikel Arriola estuvieron presentes. Arturo Páramo

El funcionamiento del Sistema Nacional de Formación

El programa opera mediante un sistema de escalafones estructurado para captar el talento desde la base amateur e impulsarlo hacia el alto rendimiento, con un plan que abarca las siguientes fases para integrar a jóvenes talentos hasta el nivel profesional:

Iniciación y Fútbol Escolar: Detección de habilidades motrices y juego formativo desde los 5 y 6 años de edad en los planteles públicos.

Detección de habilidades motrices y juego formativo desde los 5 y 6 años de edad en los planteles públicos. Red Nacional de Visorías: Seguimiento continuo de jugadores tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos, vinculando certámenes como la Olimpiada Nacional.

Seguimiento continuo de jugadores tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos, vinculando certámenes como la Olimpiada Nacional. Canalización Profesional: Incorporación de los jóvenes destacados a las fuerzas básicas de clubes de la Liga MX, Liga Premier y Tercera División (TDP).

Mikel Arriola enfatizó que este proyecto busca consolidar un semillero permanente que se nutra con estándares de calidad homologados a nivel nacional. “Todo ello sostenido por iniciativas transversales como la Academia Certificada de la Federación Mexicana de Fútbol y el Sistema Nacional de Formación que garantizan estándares de calidad en todo el territorio”, puntualizó el dirigente.

Finalmente, el directivo reiteró el compromiso social de la industria privada frente a la jefa del Estado, remarcando los apoyos de becas académicas y la creación de la Tercera División Femenil para alejar a la juventud de entornos vulnerables. “Quiero ser claro en el mensaje de fondo, esto no solo es formar futbolistas, es formar disciplina y valores, forjar comunidad y alejar a miles de niñas y niños de contextos de riesgo”, concluyó.