Crecimiento del IMSS se consolida con eficiencia del gasto

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que el crecimiento de la institución es viable y sostenible, con la consolidación de un modelo basado en la eficiencia del gasto, la transparencia y la ampliación de los ingresos.

Durante la inauguración de la Octava Reunión Regional Zona Sureste 2026, que se lleva a cabo en Campeche, Campeche, Robledo Aburto indicó que la institución vive una etapa de transformación profunda, marcada por la expansión de infraestructura, la contratación histórica de personal médico y el fortalecimiento de los servicios.

Reiteró que actualmente, el organismo cuenta con 25 frentes de obra hospitalaria en marcha en todo el país, reflejo de una política de crecimiento sin precedentes.

En este sentido, el titular del Seguro Social, expuso que la inauguración del nuevo Hospital de Gineco Pediatría No. 15 en Ciudad del Carmen, -el primero en ser construido en la entidad desde 1970-, representa un avance significativo en la atención médica de la región.

Por otra parte, Zoé Robledo detalló que el IMSS ha impulsado diversas estrategias para fortalecer sus ingresos como la incorporación de más de 400 mil trabajadores independientes de diversas áreas como las Personas Trabajadoras del Hogar (PTH) y mexicanos en el extranjero, trabajadores de plataformas digitales y nuevos esquemas para jornaleros agrícolas.

En ese sentido, precisó que también el IMSS puso en marcha la digitalización total de procesos clínicos y administrativos, así como el uso de expedientes electrónicos desarrollados internamente, con “mejores mecanismos de compra consolidada de medicamentos, un control más riguroso en el ejercicio del gasto y estrategias para eliminar fugas de recursos y actos de corrupción”.