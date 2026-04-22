Mercado negro amarga el acitrón; megadecomiso de biznaga burra

El aseguramiento de 33 ejemplares de biznaga burra (Echinocactus platyacanthus), en San Salvador, Hidalgo, de alrededor de 70 años de edad y 2.2 toneladas de peso en conjunto, reactivó las alarmas sobre la explotación de esta cactácea endémica de muy lento crecimiento, en crítico peligro de extinción.

Se trató de un decomiso de una especie de 70 años de edad y 2.2 toneladas de peso en su conjunto.

Acitrón Especial

Tradicionalmente, la biznaga burra se utiliza para elaborar el dulce de acitrón, que se emplea en las roscas de reyes, chiles en nogada y pavos rellenos; para colocar como adorno en casas y jardines del desierto.

También es común su empleo como forraje para el ganado en época de sequía y además como remedio para aliviar la tos, bronquitis, problemas urinarios y dolores menstruales.

La biznaga burra se distribuye principalmente en zonas áridas y semiáridas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

En condiciones naturales, enfrenta severos peligros por las actividades humanas como la ganadería extensiva, el crecimiento de la frontera agrícola, y la extracción con todo y raíz para su venta ilegal.

Las poblaciones más vulnerables son las que habitan en planicies o sitios de fácil acceso, donde los ejemplares adultos, los más grandes, son escasos, lo que afecta la reproducción, y pone en riesgo la supervivencia de la especie.

Biznaga Especial

El dato

Aumentan las versiones fake

· La biznaga burra se encuentra en peligro de extinción de manera alarmante.

· En sitios de Internet como Mercado Libre se venden sustitutos del acitrón.

· Se ofrecen como dulces de biznaga originales, pero están hechos a base de papaya, jícama o chilacayote cristalizado, a precios que rondan los 150 y 250 pesos el kilogramo.

La espinosa ruta de comercio ilegal

Seguramente todos hemos visto en mercados o tianguis de nuestra colonia la venta sin restricciones del acitrón, este dulce cristalizado de color amarillo, que alcanza un precio de hasta 850 pesos el kilogramo, debido al alto riesgo que corren los vendedores.

Sin embargo, fuentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) consultadas por Excélsior, revelaron que en zonas de extracción de Hidalgo o San Luis Potosí, una biznaga de entre 50 y 70 años de edad se compra a los recolectores locales en alrededor de 200 pesos.

Mientras que el distribuidor final obtiene ganancias por arriba de los mil pesos, tomando en cuenta, que el volumen final de acitrón es considerablemente menor tras el proceso de hervor, eliminación de espinas y cristalización.

Las rutas del tráfico ilegal de la biznaga burra van desde el desierto Chihuahuense, pasando por Zacatecas y San Luis Potosí, hasta la Central de Abasto de la Ciudad de México y mercados tradicionales en Oaxaca y Puebla.

Al menos 80% de la venta se concentra en enero para la Rosca de reyes, por la demanda masiva de tiras cristalizadas, mientras que para los meses de agosto y septiembre se usa para los chiles en nogada, en presentación de cubos.

Cárcel y multa

Las sanciones administrativas vigentes para 2026, por traficar con la biznaga burra, pueden alcanzar montos de hasta 945 mil pesos y una pena de prisión de uno a 12 años, alcanzando el castigo mayor si el ilícito se cometió en un área natural protegida.

El artículo 420 del Código Penal Federal establece que es un delito extraer flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Actualmente, en sitios de Internet como Mercado Libre se venden sustitutos del acitrón, que aunque se ofrecen como dulces de biznaga originales, basta con leer las características del producto para saber que están hechos a base de papaya, jícama o chilacayote cristalizado, a precios que rondan los 150 y 250 pesos el kilogramo.