Gobernadora de Chihuahua solicita reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó una reunión con la Presidenta Claudia Sheimbaun para abordar el tema del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas que se realizó en la Sierra Tarahumara, el pasado fin de semana.

En un mensaje, la mandataria estatal hizo de conocimiento público su intención de dialogar y manifestó su solidaridad con los familiares de las personas que perdieron la vida tras el operativo, el cual, dijo se logró con el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas y las autoridades estatales.

“Informo que he solicitado una reunión con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para dialogar sobre este asunto. Reitero mi solidaridad y apoyo a las familias de las personas fallecidas, así como mi reconocimiento, y el del estado de Chihuahua, a las Fuerzas Armadas, a sus mandos y a las fuerzas estatales por su trabajo coordinado”.

La gobernadora de Chihuahua añadió que el laboratorio que fue desmantelado es uno de los más grandes que se han detectado en el país.

Y señaló que la información con la que cuenta el gobierno del estado en torno al operativo que se realizó, es la misma que ha dado a conocer la Fiscalía, que en breve dará a conocer un informe más detallado.

“Quiero destacar, ya de manera pública, la importancia del resultado de este operativo realizado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano. Este hecho representa el desmantelamiento de uno de los laboratorios más grandes de metanfetaminas y otras drogas sintéticas en el país, como el cristal.

“Es, sin duda, un gran logro del Ejército Mexicano y de la Fiscalía en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. La información con la que cuento es la misma que ha dado a conocer la Fiscalía, instancia que actualmente prepara un informe más detallado sobre el tema”, explicó Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.