La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 17 de abril de 2026
La titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de la 'mañanera'.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la conferencia mañanera del 17 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajó ayer a Barcelona para participar en un encuentro de gobiernos progresistas.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los de los que se hablaron en la conferencia de este viernes.
Mañanera de Sheinbaum hoy 17 de abril de 2026
vjcm