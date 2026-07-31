La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 31 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 31 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

7:57 Horas | Crimen de Carlos Manzo habría sido por una "provocación"; El Mencho tendría conocimiento

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a manos de la célula coordinada por Ramón Ángel 'N', El R1, habría sido porque dicho grupo sintió "una provocación" por parte de la víctima, pues así lo han referido algunos detenidos, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Además, dijo que hay indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, tuvo conocimiento del crimen derivado de algunos testimonios e intervenciones telefónicas autorizadas con un juez, pero el secretario de seguridad aclaró que no fue él líder máximo del CJNG quien ordenó el asesinato sino el R1.

7:45 Horas | El 'R1', detrás del feminicidio de influencer Valeria Márquez; su hijo pidió ejecutarla

Ramón Ángel 'N', El R1, está involucrado en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, y el cual quedó grabado durante una transmisión que la víctima realizaba en vivo para sus redes sociales.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que el asesinato fue ordenado por Francisco 'N', quien era expareja de la influencer y quien ya la había amenazado, por lo que están en busca del otro involucrado en el crimen.

Valeria Márquez, creadora de contenido en TikTok, fue víctima de feminicidio en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Su caso ha sido ligado a la estructura criminal de 'El R1' y su hijo Francisco 'N'. Especial

Mañanera de Sheinbaum hoy 31 de julio: Video completo