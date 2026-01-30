Mañana presentan Plan de justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín; se basa en 9 ejes: Montiel

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentará mañana el denominado Plan de justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín, en Baja California, el cual se basa en nueve ejes y busca garantizar la atención en diferentes rubros y defender sus derechos laborales, anunció la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

La funcionaria aseguró que se trata de un plan de atención integral que se construyó a partir de un diagnóstico participativo y un censo casa por casa, que se realizó desde julio hasta septiembre, y el cual articula nueve ejes para garantizar derechos, trabajo digno, seguridad social y bienestar a las y los trabajadores agrícolas de la región.

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que se realizó en Tijuana, Baja California, Montiel destacó que con este plan de justicia que se presentará y se implementará en beneficio de trabajadores agrícolas se cumplirá con el compromiso 63 que hizo la mandataria al asumir el cargo, el consiste en avanzar hacia una República rural justa y soberana.

La secretaria del Bienestar adelantó que los 9 ejes en los que se basa el Plan de justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín son:

Centro de atención integral para trabajadores agrícolas. Trabajo digno y seguridad social. Salud. Educación. Vivienda adecuada. Infraestructura urbana. Medio Ambiente. Mujeres. Bienestar.

Ariadna Montiel detalló que el Centro de atención integral para trabajadores agrícolas tendrá diferentes servicios, pero especialmente supervisión del tipo de trabajo de contratación y la defensa de derechos laborales.

Mañana se presentará el plan de atención integral para trabajadores agrícolas de San Quintín. En el 2024 el Senado hizo una reforma en materia de trabajadores agrícolas en donde especifica y detalla derechos en materia de vivienda, educación, salud", comentó.

Agregó que en el diagnóstico que realizaron las diferentes dependencias en San Quintín se identificaron las diversas necesidades de los habitantes y trabajadores de esta región del país en diferentes rubros, desde vivienda y servicios, educación, salud, trabajo, seguridad social, entre otros.

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 30 de enero de 2026.

