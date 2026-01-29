Maltrato animal en Oaxaca: Rescatan a dos perros en Pueblo Nuevo

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) rescató a dos perros víctimas de maltrato animal en la agencia municipal de Pueblo Nuevo, tras una denuncia ciudadana.

Personal de la Unidad Especializada en Maltrato Animal, en coordinación con el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, ejecutó el operativo en un domicilio de la calle California, en la colonia Los Ángeles. En el inmueble, los agentes localizaron a dos ejemplares de raza mestiza que permanecían en la azotea de la vivienda en condiciones de abandono.

Tras la intervención, los caninos fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales. En dicho centro, un perito veterinario realizó la valoración médica necesaria para integrar los dictámenes correspondientes a la carpeta de investigación iniciada por la institución.

Estado de salud de los ejemplares

De acuerdo con el diagnóstico médico oficial, los animales presentaron cuadros severos de deshidratación, desnutrición y la presencia de parásitos externos. El informe pericial servirá como prueba sustantiva para fincar responsabilidades penales contra quien resulte responsable por estos hechos.

La Fiscalía estatal informó que, una vez estabilizada la salud de los perros, se activarán protocolos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es facilitar la reubicación de los ejemplares en hogares que garanticen su cuidado y bienestar.

Marco legal contra la crueldad animal

La dependencia subrayó que estas acciones forman parte del compromiso por sancionar la crueldad animal en la entidad. La legislación vigente en Oaxaca contempla penas de cárcel y multas económicas para los propietarios que mantengan a mascotas en condiciones que vulneren su integridad física.

El Código Penal del Estado de Oaxaca establece sanciones específicas para el maltrato animal, el cual es perseguido de oficio o mediante denuncia ante el Ministerio Público. La FGEO exhortó a la población a continuar reportando este tipo de omisiones de cuidado a través de las líneas de emergencia y plataformas digitales oficiales.

En la entidad, el maltrato animal no solo es una falta administrativa, sino un delito tipificado. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Oaxaca, en su Título Vigésimo Quinto, las sanciones para quienes incurran en actos de crueldad son las siguientes:

Por lesiones y sufrimiento: Se imponen de tres meses a dos años de prisión y multas que van de los 100 a los 1000 días de salario mínimo a quien cause lesiones que no pongan en peligro la vida del animal.

Por poner en riesgo la vida: Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal doméstico, las penas aumentan de seis meses a cuatro años de cárcel.

Abandono y omisión de cuidado: El abandono de un animal, dejándolo en condiciones de indefensión o que comprometan su salud (como el caso de la azotea en Pueblo Nuevo), se castiga con penas privativas de la libertad y la obligación de reparar el daño.

RLO