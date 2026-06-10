Maestros de Coahuila se manifiestan en instalaciones de la Secretaría de Educación

Maestros de la Secciones, 5a, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Coahuila, para continuar con sus demandas.

Rodolfo Carreño de la Cruz, maestro federalizado, manifestó que durante las movilizaciones entregaron un pliego con 10 puntos que competen a la federación.

Puntualizó que entre sus demandas buscan la eliminación del Décimo Transitorio y no estar en cuentas individuales.

Además de la exigencia del regreso al esquema de jubilación 28 y 30 de servicio.

Carreño de la Cruz destacó que se busca mejorar la propuesta del impacto salarial y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Sostuvo que estas demandas son necesidades reales del medio magisterial.

Aclaró que no pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pertenecen a las secciones sindicales 5a, 35 y 38.