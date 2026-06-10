"Esperamos respuesta positiva de la CNTE; no podemos ir más allá del presupuesto": Segob

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, informó esta tarde que esperan la respuesta de la CNTE a los planteamientos ofrecidos por el Gobierno de México; resaltó que no pueden “ir más allá de las posibilidades me marca el presupuesto”.

Acompañada de Mario Delgado, titular de la SEP, y Marti Batres, director general del ISSSTE, resaltó que el Gobierno sigue a la espera de la respuesta de la CNTE, la que espera sea positiva.

Recalcó que en la mesa de negociación está abierto el diálogo “pero es necesario pasar a una nueva etapa, y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ‘es tiempo de definiciones’.

Aseguró que el Gobierno de México “ha hecho valiosos planteamientos buscando tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar”.