Maestros del CNTE y la CNTE alistan paro de 72 horas en Oaxaca a partir del 18 de marzo

A partir del 18 de marzo, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se sumará al paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) como medida de presión para que sean atendidas sus demandas.

De acuerdo con un reporte de la gremial, el 80 por ciento de su membresía se mantendrá en Oaxaca para movilizarse en sus 37 sectores sindicales y el restante 20 por ciento se trasladará a la Ciudad de México.

En el primer día de suspensión de actividades, ese 20 por ciento de la membresía participará en una marcha, que saldrá a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al

Zócalo capitalino, con los demás contingentes aglutinados de la CNTE.

El acuerdo establece que en el recorrido por la capital del país harán presencia en diferentes embajadas, para posteriormente instalar su plantón en el zócalo.

Movilizaciones en Oaxaca

En tanto, en la entidad, este 18 de marzo, la región del Istmo de Tehuantepec se movilizará en el puerto de Salina Cruz en la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.

En el menú de actividades, están contemplados bloqueos de oficinas de gobierno, empresas transnacionales, la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, casetas de peaje y carreteras.

En la región de Valles Centrales, el Sector Ciudad bloqueará la Ciudad Administrativa “Benemérito de Las Américas”, mientras los sectores Estatales y Etla, la TAR de Pemex y la tienda Sam’s Club.

A su vez, el Sector Miahuatlán bloqueará el Palacio de Gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por otra parte, los sectores Ocotlán y Tlacolula bloquearán la Plaza Oaxaca.

Y los sectores Periferia y Zimatlán bloquearán el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”.

Según el reporte, la CNTE suspenderá labores como medida de presión para que sea reinstalada la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se abroguen la Ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa, así como para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en las diferentes mesas de diálogo.

RLO