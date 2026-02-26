Maestros inician paro laboral por 48 horas en Chiapas

Maestros iniciaron un paro laboral por 48 horas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como exigencia a la reinstalación de la mesa tripartita y la apertura de 10 mil plazas magisteriales, de las cuales 5 mil 800 contrataciones nuevas para el sector indígena.

Antes marcharon desde el Parque Chiapasionate a la Plaza Central, provocando caos vial y molestia por parte de automovilistas.

Isael González Vázquez, líder de la sección 7 del SNTE y de la CNTE, afirmó que los maestros aún están a la espera del pago de adeudos por casi 500 millones de pesos por concepto de pago de bonos, a jubilados del año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Sin embargo, reconoció que desde el lunes 23 del presente año les pagaron una parte.

Mientras tanto para la creación de plazas en educación indígena, precisó que no aterrizan los recursos para otorgarles a los docentes una plaza y actualmente se ha convertido en un problema el pago de salarios a interinos que es de tan solo 3 mil 300 pesos quincenales.

Los maestros levantarán el plantón este viernes, pero antes realizaron acciones de protesta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, las cuales determinarán en una asamblea.

Los maestros piden la apertura de 10 mil plazas magisteriales Foto: Gaspar Romero

JCS