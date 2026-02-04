Paro en Oaxaca: 10 mil profesores de educación física y secundarias técnicas exigen pagos

Al menos 10 mil profesores de secundarias técnicas mantienen un paro indefinido en 350 planteles y se concentraron en la ciudad capital de Oaxaca, donde instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno como medida de presión para que sean atendidas sus demandas.

Asimismo, un número similar de docentes de educación física determinó no trabajar ante el incumplimiento de los acuerdos firmados por las administraciones federal y estatal en la mesa tripartita para el pago de 95 horas diagonales pendientes desde el 31 de octubre de 2025.

Los profesores adheridos a la Sección 22 del SNTE-CNTE bloquearon durante más de cinco horas la calzada Héroes de Chapultepec y sus intersecciones, cerca de la terminal de autobuses de primera clase, así como calles del Centro Histórico.

Rafael Vásquez Cortez, secretario de Trabajo y Conflictos de secundarias técnicas, afirmó que las actividades se suspendieron por el incumplimiento de los gobiernos federal y estatal respecto a las minutas firmadas para el pago de 10 mil 133 horas-clase adeudadas.

Explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) se comprometieron en 2025 a cubrir las horas-clase adeudadas a más tardar el 31 de enero pasado.

Integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE participan en una protesta en calles del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca como parte de las movilizaciones por el pago de horas-clase adeudadas. Excélsior

El director general del IEEPO, Emilio Montero Pérez, informó que el pago de horas adicionales y diagonales se realizará el 15 de febrero, con retroactivo a la primera quincena del año. Subrayó que el retraso se debió a cuestiones administrativas a nivel federal.

Según fuentes oficiales, la Sección 22 del SNTE-CNTE ha sido históricamente una de las más activas en Oaxaca en la defensa de los derechos laborales de los docentes, y su capacidad de movilización suele afectar tanto el tránsito en la capital como la operación normal de los planteles educativos. Los 10 mil profesores de secundarias técnicas que mantienen el paro representan aproximadamente el 60% de la plantilla docente de este subsistema, que cuenta con alrededor de 16 mil docentes registrados en los 350 planteles señalados.

En cuanto a las “horas diagonales” mencionadas, se trata de una modalidad de pago adicional que corresponde a horas de clase fuera del horario regular, aprobadas en convenios federales y estatales. El retraso en su entrega, como confirmó el director del IEEPO, Emilio Montero Pérez, se relaciona con procesos administrativos federales y la verificación de nóminas, un procedimiento que suele prolongar el pago entre varias semanas y que afecta también la percepción salarial de los docentes de educación física y otros subsistemas.

Adicionalmente, este tipo de plantones y bloqueos en la calzada Héroes de Chapultepec y el Centro Histórico se ha reportado en ocasiones anteriores como una estrategia para ejercer presión política y garantizar el cumplimiento de acuerdos salariales. Los pagos programados para el 15 de febrero incluirán retroactivo a la primera quincena de este año, lo que implica que los docentes recibirán tanto las horas adicionales de 2025 pendientes como la correspondiente a los días trabajados en 2026 hasta esa fecha.

