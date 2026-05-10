Madres oaxaqueñas realizan jornada de lucha en busca de sus hijos

¡Hijo, escucha, tú madre está en la lucha! ¡Hija, escucha tú madre está en la lucha!, es la consigna que un grupo de mujeres y familiares de personas desaparecidas lanzaron este 10 de mayo afuera del Palacio de Gobierno en el zócalo de la capital de Oaxaca.

Con fotografías exhibidas en caballetes, la demanda escrita en lonas y una ofrenda, las madres pronunciaron los nombres de sus desaparecidos y un día antes organizaron una velada por aquellos que no están.

“Un acto de memoria para recordar a quienes ya fueron encontrados sin vida y para honrar la memoria de las madres mexicanas privadas de su libertad y asesinadas por buscar a los suyos”, dijo una integrante del Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, organización participante.

Hasta mayo de 2026, los colectivos de búsqueda en Oaxaca reportan una crisis continua, señalando que de cada ocho personas desaparecidas, solo tres son localizadas.

En contraste, a un costado de la plaza donde se realizaba la manifestación de madres en búsqueda de los suyos, decenas de personas celebraron la fecha en la zona de restaurantes, y otras, esperaban el concierto dominical de la Banda de Música del Estado.

Retrato de un joven desaparecido Foto: Especial

JCS