Madres buscadoras: “Como estén, pero que los entreguen”

“Cuando alguien fallece por enfermedad o accidente, uno sabe dónde está. Pero cuando pasan años sin saber dónde lo dejaron, es lo más difícil”, advirtieron las madres buscadoras del colectivo Familiares Enlaces Xalapa que marcharon desde el centro de esta capital hasta el Memorial por Personas Desaparecidas.

Para ellas el Día de las Madres es de lucha, no hay descanso, exigen al Estado recuperar los restos que han sido encontrados en fosas clandestinas y que se identifique los que las autoridades llevaron sin registro a la fosa común del panteón Palo Verde, uno de los más antiguos de la capital del estado.

Victoria Delgadillo Romero, quien lidera el grupo de Enlaces Xalapa, aseguró que lo único que requieren es conocer dónde están sus hijos, vivos o muertos, pues el tema de la responsabilidad, de quién cometió las desapariciones es tarea de las autoridades, que siguen sin resolver.

Como estén, pero que los entreguen”, sostuvo Victoria, madre de Yuneri Citlali Hernández, quien desapareció entre un grupo de 50 jóvenes mujeres, quienes aparentemente fueron llevadas a una fiesta en un rancho en Actopan y después desaparecieron. Ocurrió en noviembre de 2011, durante la administración del exgobernador Javier Duarte, quien tenía como secretario de Seguridad a Arturo Bermúdez Zurita. Victoria insiste, el tema es de autoridades, lo que ellas quieren es saber dónde ir a llorarles a sus ausentes. Victoria busca a su hija, pero insiste en que su búsqueda es colectiva: “Aquí no nada más busco a mi hija, busco a todos”, sostuvo.

Otro tema en el que las madres buscadoras mantienen la exigencia es sobre la identificación humana. En ese sentido Victoria es contundente: el problema no es el presupuesto, sino la falta de voluntad. Señala que, aun cuando un cuerpo llega con credenciales o datos que permitirían una identificación rápida, las entregas se retrasan y las familias deben insistir una y otra vez ante periciales. “Si ya saben que es una persona en calidad de desaparecida, ¿por qué tardan tanto en entregarla?”, cuestiona.

Este 10 de mayo, las actividades incluyeron una marcha, una misa al mediodía en el memorial y un acto simbólico: la siembra de un árbol que representa la vida de quienes faltan. El memorial, explica, se mantiene en buenas condiciones gracias al cuidado constante de las familias, aunque también la parte oficial aporta lo propio.

El memorial, dijo, fue el lugar que eligieron para ir a llorar, para recordar a sus desaparecidos en sus cumpleaños, recordar fechas significativas y sostener rituales que la ausencia no ha podido borrar.

En Durango realizan velada en 10 de mayo

El colectivo Madres Buscadoras de Durango realizo una velada conmemorativa en el marco del 10 de Mayo para honrar a quienes han fallecido sin encontrar a sus hijos y para exigir justicia por los desparecidos.

El evento se llevó a cabo desde el sábado desde las 18:00 horas y durante la madrugada del domingo en la Plaza de Armas frente a la Catedral Basílica Menor.

En la velada dedicada a las madres de personas desaparecidas, se honró a quienes partieron esperando encontrar a sus hijos, a las que han perdido la vida en esta búsqueda y a quienes siguen de pie, luchando y aferrándonos a la esperanza de volver a abrazarlos algún día.

Las mujeres colocaron fotografías de sus seres queridos desparecidos para mantener viva su memoria, además de encender veladoras, simbolizando una luz por cada historia de búsqueda y cada hijo o hija ausente.

Detrás de cada fotografía hay una familia esperando respuesta y justicia.

Velada de madres buscadores de Durango Foto: Especial

jcp