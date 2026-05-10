DIF Puebla festeja a más de 2 mil madres en Acatzingo

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Puebla (SEDIF) festejó a más de 2 mil madres del municipio de Acatzingo y de la región central de Puebla.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del Patronato, Ceci Arellano —esposa del gobernador Alejandro Armenta Mier—, y por su hija, Ceci Armenta Arellano. Durante la convivencia con las asistentes, reconoció su esfuerzo, entrega y amor hacia sus familias.

“Detrás de cada niña y niño feliz, de cada estudiante y joven que logra sus sueños, hay una mamá que lucha por su familia”, afirmó Arellano ante las madres invitadas al encuentro.

Durante la celebración hubo música, dinámicas y sorteos de electrodomésticos —refrigeradores, hornos de microondas, freidoras de aire y pantallas—; además, se repartieron pastel y nieve para las festejadas.

También se ofrecieron servicios de corte de cabello, depilado de cejas, aplicación de uñas y masajes para las madres que asistieron a la celebración.