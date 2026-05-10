Marina monta operativo en residencia de San Pedro, en Nuevo León

Una residencia del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se mantiene bajo el resguardo de efectivos de la Marina sin que hasta el momento se tenga información del motivo del despliegue.

La zona se mantiene sitiada por elementos de las fuerzas federales sin que hasta el momento se tenga información del motivo de por el cual la zona se tiene sitiada.

La movilización se realiza desde las 09:00 horas de este domingo en los alrededores de una residencia ubicada sobre Gómez Morín antes de su cruce con la calle Uxmal en la colonia Valle de San Ángel, en un exclusivo sector.

Se está a la espera de la información de las autoridades sobre el motivo del despliegue.

Elementos de Marina en un operativo realizado en San Pedro Garza García Foto: Especial

jcp