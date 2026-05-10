Terminal de autobuses en Valle de Guadalupe permitirá su repunte

Próximamente se pondrá en operación la terminal de autobuses de Valle de Guadalupe, en Baja California, que permitirá detonar el turismo en esa región vinícola de la entidad.

La inversión para mejorar la movilidad en la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila, contempla además un presupuesto de 4.5 millones de pesos destinados a la rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico y mezcla asfáltica.

La terminal de autobuses permitirá la conectividad entre las ciudades de la región, y mejorar el acceso a los destinos de salud, a hoteles, pueblos mágicos y a la zona restaurantera de la región que ostenta galardones de la Guía Michelin.

Las inversiones permitirán que el Valle de Guadalupe y la región se refrende como un destino de talla mundial.

Además se reforzará la seguridad en la región norte de la entidad, que permitirá a los visitantes disfrutar sus estancias.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la entidad, se espera que el Valle de Guadalupe se mantenga como el principal productor de vino en el país, y evolucione en el sector de hospitalidad premium.

jcp