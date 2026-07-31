Abaten a cinco civiles armados en Los Ramones, Nuevo León

Un saldo de cinco civiles armados abatidos, así como el aseguramiento de cinco armas largas, un vehículo y diverso equipo táctico y balístico dejó un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado y elementos de Fuerza Civil en Los Ramones, Nuevo León.

Los hechos se registraron este viernes tras la activación del Operativo Muralla en dicho ayuntamiento. “Derivado de esta intervención previamente geolocalizada, se neutralizó a cinco civiles armados, además de asegurar material bélico”, precisó la autoridad estatal.

Añadió que, como resultado de los trabajos permanentes de inteligencia, análisis criminal y despliegues estratégicos implementados para contener la operación de grupos delictivos en la región citrícola y el oriente del estado, elementos de la División de Inteligencia e Investigación y de División de Control Territorial, se ubicó un punto estratégico de operación de una célula criminal.

La intervención fue efectuada sobre la carretera libre a Reynosa y los sospechosos al verse sorprendidos accionaron sus armas contra los elementos que repelieron la agresión. De parte de los uniformados no se reportaron lesionados ni bajas.

“Fuerza Civil mantiene la presencia operativa en el área en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno mientras personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico lleva a cabo el procesamiento de la escena”, detalló la autoridad.