Con innovación y tecnología el IMSS busca mejores diagnósticos y tratamientos: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que la institución desarrolla herramientas digitales y procesos en favor de los pacientes para tener un principio de igualdad, mejorar diagnósticos, tratamientos y reducir tiempos.

Al participar en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Seguro Social informó que se han implementado cinco programas de innovación y tecnología para fortalecer y ampliar los programas de cirugía robótica entre 2026 y 2027.

Robledo indicó que la cirugía robótica reduce la estancia hospitalaria de cuatro días a uno, la tasa de complicaciones y reintervenciones.

Es una tecnología que ha ido creciendo y en la que estamos sumándonos con una recuperación acelerada y retorno temprano a las actividades”, destacó.

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El director señaló que el Seguro Social cuenta con cirujanos capacitados en cirugía robótica que van a operar esta tecnología en los Hospitales de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza y Siglo XXI, en la Ciudad de México, así como en los Hospitales de Especialidades del CMN de Occidente en Guadalajara, Jalisco; el No. 25 en Monterrey, Nuevo León; y el No. 71 en Torreón, Coahuila.

Zoé Robledo expuso que, desde diciembre de 2025 el IMSS incorporó la tecnología Cyberknife, un equipo robótico en el Hospital de Oncología de CMN Siglo XXI, que se convirtió en la primera unidad médica de México y la tercera en América Latina en contar con esta tecnología.

Desde su puesta en operación se ha beneficiado a 354 pacientes, el robot rastrea el movimiento de los tumores en tiempo real, permite intervenciones de alta precisión y mínima invasión, además de reducir la radiación para una recuperación mucho más rápida.

También se puso en marcha “Mírame a los ojos”, un programa en el que se utiliza un software de reconocimiento y transcripción de voz directo al expediente electrónico es implementado por 5 mil 700 médicos y médicas de todo el país, quienes del 2025 al 2026 han otorgado 6 millones de consultas.