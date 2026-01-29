Madre amarra a su hijo a poste para golpearlo frente a sus vecinos; autoridades de SLP intervienen

En el fraccionamiento Olinda, municipio de Villa de Pozos, una mujer de 27 años fue detenida por elementos de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género de la Guardia Civil Estatal. La intervención ocurrió tras una llamada al Sistema de Emergencias 911, en la que un testigo denunció que la madre mantenía a su hijo amarrado a un árbol mientras lo golpeaba.

La mujer, identificada como Claudia “N”, confesó ante los policías haber agredido al menor, argumentando que “no le hacía caso”. Fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por maltrato infantil.

Menores bajo resguardo de las autoridades

Al momento de la detención, Claudia “N” estaba acompañada de sus cuatro hijos, de 13, 11, 6 y 1 año de edad. Los agentes trasladaron a los menores para recibir atención médica y alimentos. Vecinos señalaron que las agresiones eran frecuentes, lo que reforzó la decisión de asegurar a los niños y canalizarlos a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que determinará con qué familiares podrán recibir atención integral y apoyo emocional.

Violencia infantil en México

El caso refleja una problemática extendida en México. De acuerdo con el Balance Anual 2025 de REDIM, entre enero y noviembre de ese año se registraron 1,991 homicidios de niñas, niños y adolescentes, cifra que, aunque representa una reducción del 11.5% respecto a 2024, sigue siendo alarmante.

REDIM también reportó 58 feminicidios de niñas y adolescentes en el mismo periodo, lo que equivale a un caso cada cinco días.

Por su parte, un informe conjunto de UNICEF y la OPS reveló que 57% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años en México sufren disciplina violenta, principalmente en el hogar o en la escuela. Las formas más comunes son la agresión psicológica —gritos, humillaciones o amenazas—, seguida de castigos físicos.

En cuanto a violencia sexual, México ocupa el tercer lugar en América Latina en prevalencia de agresiones contra mujeres menores de 18 años: el 13% de las mujeres de entre 18 y 29 años reportaron haber sido víctimas antes de cumplir la mayoría de edad.