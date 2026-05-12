Lotería Nacional y SEP develan billete en honor al magisterio de México

Lotería Nacional y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en conjunto con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, develaron el billete del Sorteo Especial No. 312, dedicado al Día de las Maestras y los Maestros, en un acto que reconoce la labor docente como esencial para la transformación del país.

La conmemoración se realizó en el Auditorio al aire libre “Maestro Lauro Aguirre” de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), donde se reconoció a quienes tienen la responsabilidad de formar generaciones y contribuir a la transformación de México desde las aulas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el magisterio mexicano ha sido un actor central en las grandes transformaciones nacionales, y que este gobierno encabeza una nueva etapa de justicia educativa y derechos sociales. El titular de la SEP señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un compromiso histórico con la educación pública, fundamentado en el principio de que la enseñanza es un derecho para todas y todos, y no una mercancía. Asimismo, afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han reivindicado al magisterio nacional, buscando construir una nueva relación entre el Estado y los docentes.

Por su parte, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que la construcción de un país se realiza también “desde un pizarrón, desde una palabra de aliento y desde la vocación” de quienes inspiran y ayudan a generaciones enteras a creer en su futuro. Olivia Salomón sostuvo que la educación es una causa de gran importancia y que los maestros son vistos como “formadores de conciencia, igualdad, valores y futuro para México”. La titular de la Lotería Nacional puntualizó que detrás de toda transformación verdadera siempre hay un docente que enseña que el conocimiento es una herramienta de igualdad y de justicia social.

El billete conmemorativo lleva la frase impulsada por la Secretaría de Educación: “Las maestras y los maestros son la fuerza que educa, inspira y transforma cada rincón de nuestro país”.

Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, quien enfatizó que la vocación docente se origina en la infancia y resaltó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) promueve espacios de formación basados en la inclusión y la colaboración para construir una educación humanista.

La directora de Lotería Nacional confirmó que se imprimieron dos millones 400 mil cachitos en homenaje a los docentes, los cuales ya están disponibles en puntos de venta autorizados. El Sorteo Especial No. 312 ofrece un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 80 millones de pesos en premios. Se llevará a cabo el viernes 15 de mayo del 2026 a las 20:00 horas, con transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.