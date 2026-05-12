La alternativa para México es firmar un tratado bilateral con EU: Beltrones

Con la experiencia de haber participado en la firma del primer Tratado de Libre Comercio entre EU, Canadá y México, el senador Manlio Fabio Beltrones advirtió que no es momento de confrontar al país más poderoso económica y militarmente, sino de buscar un acuerdo bilateral que resulte ventajoso a largo plazo.

“Lo que vemos hoy en el mundo es un cambio de paradigma económico marcado por el proteccionismo del presidente Donald Trump. Mientras tanto, México mantiene un modelo al que algunos llamaron neoliberalismo, pero hoy está semidestruido y nos tiene con una contracción de 0.8% en el primer trimestre del año”, argumentó Beltrones.

La renegociación del T-MEC 2026 llega en medio de tensiones, amenazas y presiones del gobierno de Trump, que no favorece las negociaciones trilaterales. Eso obligará a México a establecer un trato diferenciado respecto a su otro socio comercial, Canadá, señaló el senador sonorense.

“Olvídense de una negociación trilateral. El tratado entre tres países yo creo que debemos darle santa sepultura y tendrá que ser únicamente entre dos países”, manifestó.

Beltrones apuntó que la incertidumbre judicial y económica está frenando la inversión en México, lo que explica la caída de 0.8% en el crecimiento del primer trimestre.

“Nadie va a invertir sin la garantía de que será tratado con justicia. Y aquí lo que hemos mandado como mensaje es que el Poder Judicial depende del Ejecutivo y, peor aún, del partido político oficial en turno”, afirmó el legislador por Sonora.

A ello se suma la deuda pública, que pasó de 10 billones de pesos en el sexenio de Peña Nieto a 20 billones con los gobiernos de Morena. “En siete años duplicaron el endeudamiento de los mexicanos”, dijo.

El impacto también se refleja en Sonora, donde el campo atraviesa una crisis y el sector ganadero no puede exportar becerros a Estados Unidos. “El sector agropecuario de Sonora está sufriendo. El sector ganadero lo único que puede ofrecer es una expo. La caída es impresionante”, aseguró.

El senador lamentó que, según cifras oficiales, el gobierno de Sonora solo haya generado mil 900 empleos formales entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

“Es una tristeza”, dijo. “Tiene que ver con la falta de una política económica que combine seguridad jurídica, facilidades de los gobiernos locales e inversión extranjera”.

Sobre el Plan Sonora, impulsado por el gobierno estatal con énfasis en la transición energética, Beltrones consideró que la idea es buena pero su ejecución ha sido desordenada, con funcionarios poco preparados y sin liderazgo.

“Lo que veo es desorden. Quienes tienen encargadas las tareas no las están cumpliendo. Por eso hay tanta movilidad en el gobierno: se va uno, entra otro. Con 10% de conocimiento y 90% de lealtades, así es como se echan a perder las cosas”, criticó.

México y Sonora deben corregir el rumbo económico e implementar políticas que reactiven la inversión y fortalezcan los sectores productivos, concluyó.