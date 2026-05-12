Innovación que protege, el nuevo rumbo del seguro vehicular en México: Quálitas

En México, la forma en que las personas se protegen al conducir está cambiando. La digitalización, el uso de datos y la necesidad de soluciones más ágiles han transformado al seguro vehicular, que hoy va más allá de responder ante un siniestro. En este contexto, Quálitas, la aseguradora vehicular líder en México desde 2007, impulsa una evolución donde el seguro se convierte en un aliado activo para prevenir riesgos.

La innovación ya no se limita al desarrollo de nuevos productos, abarca toda la experiencia del usuario: desde la contratación hasta la atención en caso de siniestro, pasando por herramientas que buscan anticipar riesgos y fomentar una conducción más segura.

Este cambio responde a un nuevo perfil de usuario: los conductores buscan soluciones claras, procesos ágiles y atención inmediata. También exigen productos que se adapten a sus necesidades específicas, considerando factores como el tipo de vehículo, los hábitos de manejo o el contexto en el que se mueven.

El sector evoluciona hacia modelos centrados en el usuario, donde la personalización y la rapidez son clave. La tecnología juega un papel fundamental al permitir una mejor comprensión de los riesgos y una respuesta más eficiente en momentos críticos.

Quálitas ha desarrollado diversas herramientas que fortalecen la experiencia del asegurado. La digitalización de procesos, el uso de analítica de datos y la optimización de plataformas han permitido mejorar los tiempos de respuesta, facilitar la comunicación y dar mayor seguimiento a cada caso.

Quálitas cuenta con la red de cobertura más grande del país: más de 27 mil agentes, más de mil ajustadores, más de 600 oficinas de servicio y centros de atención en todo el país.

Entre las soluciones más destacadas de la aseguradora, se encuentra Quali-Bot, su asistente virtual, que ofrece respuestas más ágiles y soluciones inmediatas. QMóvil, una aplicación que permite a los usuarios realizar trámites de manera sencilla. Ajuste Digital Exprés, con la cual ya se atienden alrededor del 30% de los siniestros, con niveles de satisfacción superiores a 95%.

Estas innovaciones no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también fortalecen la confianza del usuario. La transparencia, rapidez y claridad en la atención son factores determinantes para construir una relación sólida entre aseguradora y asegurado.

La innovación en el sector asegurador no se limita únicamente al desarrollo tecnológico. También implica encontrar nuevas formas de proteger a las personas, personalizar los productos, optimizar la atención a los asegurados y fortalecer los modelos operativos para responder de manera más eficiente a las necesidades de los conductores”, Bernardo Risoul, Director General de Quálitas.

La tecnología es un gran aliado, pero nunca sustituirá el valor del servicio humano

La combinación entre innovación tecnológica y atención personalizada es lo que realmente marca la diferencia en Quálitas Compañía de Seguros . Más allá de la atención a incidentes, el sector asegurador avanza hacia un enfoque preventivo.

En el caso de Quálitas, que acompaña a millones de conductores en su día a día brindándoles seguridad, respaldo y tranquilidad en cada trayecto, ha impulsado iniciativas que van más allá de asegurar vehículos. A través de su campaña permanente Cultura Vial Quálitas lleva a cabo campañas de concientización y programas de capacitación que buscan reducir la probabilidad de accidentes.

A través de su área de Prevención de Riesgos, la compañía ha capacitado a más de 100 mil operadores de flotillas en todo el país, promoviendo hábitos de conducción más seguros y fortaleciendo la cultura vial.

Además, el uso de telemetría permite analizar patrones de manejo, identificar áreas de oportunidad y diseñar estrategias para prevenir incidentes. Este enfoque no solo impacta en la reducción de riesgos, sino que también contribuye a una movilidad más responsable.

En un país donde la penetración de seguros vehiculares aún es baja, el reto es claro: generar mayor educación financiera, ofrecer productos accesibles y construir confianza en los usuarios. La simplificación de procesos y la claridad en la información serán factores clave para lograrlo.

De cara al futuro, tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos seguirán transformando la industria. Estas herramientas permitirán diseñar soluciones más precisas, anticipar necesidades y mejorar la experiencia del cliente en cada etapa.

El desafío no es únicamente tecnológico, la verdadera innovación radica en lograr un equilibrio entre eficiencia digital y cercanía humana, garantizando que el usuario se sienta acompañado en todo momento.

En este nuevo entorno, Quálitas apuesta por mantener su enfoque en la protección del conductor, así como en fortalecer su capacidad tecnológica y seguir impulsando una cultura de prevención que contribuya a la seguridad vial en México.