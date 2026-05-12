Derrumbes y deslaves afectan caminos de la Sierra Otomí-Tepehua en Hidalgo tras intensas lluvias

TENANGO DE DORIA -Derrumbes y deslaves provocados por las intensas lluvias de las últimas horas mantienen afectadas diversas vialidades de la Sierra Otomí-Tepehua, principalmente en el municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, donde autoridades y cuerpos de emergencia realizan labores de supervisión y atención para reducir riesgos a la población.

De acuerdo con reportes de Protección Civil municipal, las precipitaciones registradas entre la noche del lunes y la mañana de este martes ocasionaron el reblandecimiento de la tierra, generando caída de material en varios tramos carreteros y comunidades de la región.

Uno de los puntos más afectados se encuentra sobre la carretera estatal Tenango–Metepec, en el sector conocido como La Placa, donde personal de emergencia implementó medidas preventivas y trabajos de vigilancia para evitar accidentes entre automovilistas que transitan por la zona.

En el sector de La Placa de la carretera estatal Tenango-Metepec, es uno de los más afectados por los recientes deslaves por lo cual Protección Civil implementó medidas de precaución y vigilancia. Emmanuel Rincón

Asimismo, en la comunidad de El Madho se llevaron a cabo recorridos de evaluación luego de que habitantes reportaran daños y acumulación de tierra y piedras sobre el camino.

Las autoridades municipales informaron que en uno de los tramos carreteros el paso vehicular permanece obstruido debido al volumen de material desprendido, por lo que será necesario utilizar maquinaria pesada para liberar por completo la circulación.

Uno de los tramos de la carretera permanece bloqueado por un importante volumen de material desprendido por lo cual se deberá traer maquinaria pesada para liberar el paso, informaron autoridades locales Emmanuel Rincón

Ante las condiciones climatológicas, el gobierno local exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, evitar zonas consideradas de riesgo y mantenerse informada a través de los comunicados oficiales durante la actual temporada de lluvias.

Protección Civil reiteró que continuará con el monitoreo constante en caminos y localidades vulnerables para prevenir mayores afectaciones y salvaguardar la integridad de la población.