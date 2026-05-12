Caen seis que construían huachitúnel para llegar a ductos de Pemex

Seis hombres fueron detenidos en Pachuca, Hidalgo, cuando presuntamente realizaban trabajos para construir un huachitúnel con dirección a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), informaron autoridades de seguridad estatal.

La captura ocurrió en un inmueble ubicado en la colonia Loma Bonita, donde policías estatales desplegaron un operativo tras recibir reportes ciudadanos sobre ruidos constantes provenientes del subsuelo y movimientos sospechosos en la zona.

Durante la inspección, los agentes localizaron a los seis individuos en plena excavación de un túnel clandestino de aproximadamente dos metros de profundidad y ocho metros de longitud, presuntamente destinado a la extracción ilegal de combustible.

En el sitio también fue asegurada una camioneta con herramientas de perforación y excavación utilizadas para los trabajos subterráneos. Los detenidos, así como el vehículo y el material asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones para determinar posibles vínculos con grupos dedicados al robo de hidrocarburos.

Roban a Pemex 20 mil barriles al día

Por Nayeli González

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, que el robo de hidrocarburos y su venta en el mercado negro es un problema creciente y uno de los riesgos más importantes a los que se enfrenta la empresa, lo cual tan solo en 2025, le dejó pérdidas por más de 23 mil 491.4 millones de pesos.

Aseguró que el año pasado el crimen organizado hurtó un promedio de 19 mil 600 barriles diarios de combustibles, que equivalen a más de tres millones 116 mil 400 litros por día, esto significa que cada hora los delincuentes extraen de los ductos o desvían cerca de 816.6 barriles o 129 mil 850 litros.

Pérdidas por 23.5 mddp sólo en 2025

La empresa del estado reconoció que tan solo el año pasado, esto le generó una pérdida millonaria de 23 mil 491.4 millones de pesos, 14.4% o dos mil 962.3 millones de pesos más en comparación a los 20 mil 529.1 millones de pesos de 2024, por lo que en dos años la afectación por este delito sumó más de 44 mil millones de pesos.

Durante 2025, experimentamos un aumento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos. Estimamos que el promedio de robo de combustible ascendió a aproximadamente 19.6 mil barriles por día en 2025, lo que representa un incremento del 15.3% en comparación con los 17 mil barriles por día registrados en 2024”.

El mercado ilícito de combustibles en México involucra principalmente el robo, la adulteración y el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilegales de los hidrocarburos que producimos nosotros y otras empresas. Esta actividad delictiva consiste principalmente en la perforación ilegal de nuestros oleoductos, lo que amenaza la integridad de nuestro sistema, incrementando así los riesgos para el personal, las instalaciones, la población en general y el medio ambiente”.

jcp