Nuevo León terminará el ciclo escolar el 8 de julio; sin recortes por el Mundial

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la entidad concluirá el actual ciclo escolar 2025-2026 el próximo 8 de julio de acuerdo con el calendario original, sin aplicar recortes por el Mundial de Futbol.

Aunque estamos adelantados y listos hemos determinado que va a aplicarse el plazo original. Entonces estaremos saliendo en Nuevo León el 8 de julio”, indicó el jefe del ejecutivo estatal.

A pregunta expresa indicó que no habrá problemas por el tema de movilidad entre los desplazamientos por las clases y los partidos de futbol.

Dos juegos son el fin de semana; el primero el sábado 14, y luego en domingo, entonces no va a haber ningún problema”, expuso.

Por su parte, el gobierno estatal emitió este mismo martes un comunicado en el que destacó que la entidad mantiene vigente el calendario 2025-2026 para las escuelas públicas y particulares.

“Lo anterior en seguimiento a los acuerdos nacionales realizados en el marco de la LXVI Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU)”, detalló.

Añadió que de acuerdo a las disposiciones nacionales sobre el calendario escolar del ciclo 2025-2026 y conforme al artículo 87 de la Ley General de Educación, las entidades federativas podrán realizar ajustes al calendario escolar ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares, siempre garantizando el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Resaltó que "Nuevo León determinó mantener sin modificaciones el calendario escolar vigente, priorizando el bienestar, la formación académica y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de la entidad”.

En este sentido, Nuevo León determinó mantener sin modificaciones el calendario escolar vigente, priorizando el bienestar, la formación académica y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de la entidad”, estableció.

Hidalgo da marcha atrás: no habrá recorte de clases

Por Emmanuel Ricón

Aunque la semana pasada avalaban el recorte de clases, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó que el calendario escolar para el ciclo 2025-2026 se mantendrá sin modificaciones, por lo que las clases concluirán oficialmente hasta el 15 de julio de 2026, descartando así cualquier ajuste relacionado con las altas temperaturas o la realización del Mundial de Futbol.

La determinación fue tomada durante la sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde las autoridades educativas del país acordaron, por unanimidad, conservar el calendario oficial de 185 días de actividades académicas para escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional.

Con esta decisión, estudiantes de educación básica y media superior deberán completar el ciclo conforme a las fechas originalmente establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a las versiones que apuntaban a una posible reducción del calendario debido a las condiciones climáticas extremas y la logística del torneo internacional de futbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La SEPH explicó que el acuerdo se tomó luego de revisar distintos planteamientos expuestos por las y los titulares de educación de las entidades federativas, priorizando el derecho a la educación y el cumplimiento de la Ley General de Educación.

Autoridades educativas señalaron que mantener intacto el calendario brinda certeza tanto a estudiantes y padres de familia como al personal docente, además de garantizar la continuidad de los procesos académicos programados para el siguiente ciclo escolar.

jcp