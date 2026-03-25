Localizan a siete hombres presuntamente plagiados por el crimen organizado en ranchos de NL

Siete hombres que contaban con reporte de desaparición tras haber sido vistos por última ocasión en ranchos de General Terán y China fueron localizados por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Se detalló que falta por localizar uno que presuntamente era el que trasladaba a varios de ellos en una camioneta en la cual se dirigían a trabajar.

"Como parte de las acciones coordinadas para la búsqueda y localización de personas con reporte vigente, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en conjunto con la Fiscalía Especializada Antisecuestros, el BUPE de Fuerza Civil y la Comisión Local de Búsqueda, implementa un operativo en el municipio de China, Nuevo León", precisó la Fiscalía.

Agregó que hasta el momento han sido localizadas siete de las ocho personas con reporte de búsqueda.

Aseguró que las acciones operativas se mantienen para ubicar a la persona restante.

Presuntamente, los hombres habrían sido privados de la libertad por un grupo de la delincuencia organizada que los interceptó cuando acudieron a trabajar a ranchos ubicados en esas localidades.

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JCS