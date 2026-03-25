Instalan comisión del Sistema Nacional de Prevención de violencia hacia mujeres

Este miércoles se instaló la comisión que desarrollará el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) con la participación de las integrantes del gabinete presidencial y de instituciones del Estado mexicano dedicadas a la protección de las mujeres.

El SNPASEVM coordinará las acciones interinstitucionales para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y está contemplado como parte del Consejo Nacional de Seguridad.

La instalación fue encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum; y las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y de Las Mujeres, Citlali Hernández; y se contó con la participación a distancia de los gobernadores de los estados.

A la sede del Ejecutivo arribaron las secretarías de Cultura, Claudia Curiel; de Turismo, Josefina Rodríguez; de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas; de Humanidades, Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz; de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Vega.

También arribaron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar; y la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; entre otras.

La sesión de instalación del comité se desarrolló en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum arribó a la reunión en Palacio Nacional alrededor de las 16:00 horas, a su retorno de Monterrey, donde participó en la asamblea de la Cámara de la Industria de la Transformación.

jcp