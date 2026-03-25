Instalan comisión del Sistema Nacional de Prevención de violencia hacia mujeres
El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres coordinará acciones interinstitucionales para garantizar una vida libre de violencia
Este miércoles se instaló la comisión que desarrollará el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) con la participación de las integrantes del gabinete presidencial y de instituciones del Estado mexicano dedicadas a la protección de las mujeres.
El SNPASEVM coordinará las acciones interinstitucionales para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y está contemplado como parte del Consejo Nacional de Seguridad.
La instalación fue encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum; y las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y de Las Mujeres, Citlali Hernández; y se contó con la participación a distancia de los gobernadores de los estados.
A la sede del Ejecutivo arribaron las secretarías de Cultura, Claudia Curiel; de Turismo, Josefina Rodríguez; de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas; de Humanidades, Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz; de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Vega.
También arribaron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar; y la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; entre otras.
La sesión de instalación del comité se desarrolló en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Sheinbaum arribó a la reunión en Palacio Nacional alrededor de las 16:00 horas, a su retorno de Monterrey, donde participó en la asamblea de la Cámara de la Industria de la Transformación.
jcp