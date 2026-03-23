Desaparece adolescente de 16 años; dicen que una mujer mayor se lo llevó

Un adolescente de 16 años de edad fue reportado como desaparecido, y según la versión de sus familiares, se habría ido con una mujer 20 años mayor que él, en Juárez, Nuevo León.

El caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), publicó la ficha oficial de búsqueda del chico llamado Jesús Antonio, quien fue visto por última vez el 20 de marzo del presente año.

Una de las tías de Jesús Antonio publicó datos valiosos para la investigación, en donde sobresale una acusación hecha contra una femenina de 36 años llamada Diana, quien, presuntamente, habría raptado al menor.

Solicito de su ayuda. Él es mi sobrino Jesús Antonio Quezada Blanco, tiene 16 años. Desapareció el día 20 De marzo alrededor de las 4:20 de la tarde en mirador de San Antonio, Juárez.

La mujer de nombre Diana N., tiene 36 años, vino por él hasta la colonia, y se lo llevó con engaños. Ya tiene una denuncia por acoso y hostigamiento”, dijo la familiar del joven desaparecido, quien aseguró que están haciendo los trámites correspondientes para que se active una Alerta Amber.

Hasta ayer domingo a las 6:40 de la mañana, Jesús Antonio no había regresado a su hogar y esto fue dado a conocer por su tía, quien volvió a compartir el boletín de búsqueda y apuntó: “Compartan, por favor, aun no aparece mi sobrino”.

¿Cómo identificar a Jesús Antonio?

Por lo que se puede leer en la ficha de búsqueda de la Fiscalía de Nuevo León, Jesús Antonio Quezada Blanco de 16 años de edad, es de tez morena clara, tiene cabello negro y corto, es de complexión delgada y mide 1.70 metros de estatura.

Aunque no hay datos acerca de señas particulares, su familia refiere que el día de su desaparición llevaba puesto un short blanco con rayas rojas a los lados, una camisa gris, tenis blancos y una gorra azul.

¿Tienes información de Jesús Antonio?

Si cuentas con información valiosa que pueda ayudar a las autoridades y la familia de Jesús Antonio Quezada en su búsqueda, es importante que la hagas saber a las siguientes líneas telefónicas.

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata: 81 20 20 44 11

Comisión Local de Búsqueda: 81 19 90 38 73.

Jesús Antonio, adolescente de 16 años, desaparecido en Juárez, Nuevo León Foto: Especial

También desaparece madre junto a sus dos hijos

Los primeros días de marzo una madre y sus dos hijos –menores de edad- fueron reportados como desaparecidos en la comunidad Hacienda Las Abras de Arriba, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Lorena Barbosa Leal, de 30 años de edad, y sus hijos Jorge Ricardo y Jacobo Domingo, de 15 y 7 años, respectivamente, fueron vistos por última vez el 1 de febrero del presente año.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ya tomó el caso y abrió una carpeta de investigación, sin que hasta el momento haya claridad acerca de la ubicación de estas personas.

¿Cómo identificar los desaparecidos?

De acuerdo a la ficha de búsqueda emitido por la Fiscalía del Estado, la madre, identificada como Lorena Barbosa Leal, mide 1.50 metros de estatura, es de tez morena clara y cabello negro, lacio, y a la altura de los hombros.

Lorena Barbosa Leal, de 30 años de edad, y sus hijos Jorge Ricardo y Jacobo Domingo, de 15 y 7 años, respectivamente, fueron vistos por última vez el 1 de febrero. Foto: Especial

Al señalar que se desconoce la vestimenta que llevaba puesta el día de su desaparición, la ficha muestra que Lorena tiene, como señas particulares, una mancha café al lado de la boca.

En cuanto a uno de los hijos desaparecidos, Jorge Ricardo, simplemente se lee que es un chico de 1.50 metros de estatura, de tez morena, complexión delgada y cabello negro lacio.

Niño desaparecido junto a su mamá y su hermano en Nuevo León Foto: Especial

El otro menor, de nombre Jacobo, es un niño de un metro de estatura, tez blanca, complexión delgada y cabello negro y lacio.

Niño desaparecido junto a su mamá y su hermano en Nuevo León Foto: Especial

jcp