Guardia Nacional despliega a 50 mil elementos para Operativo Vacaciones Semana Santa 2026

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Una fuerza de 50 mil elementos de la Guardia Nacional ha sido desplegada en el país, para vigilar centros turísticos, playas, carreteras, terminales de autobuses y aéreas, como parte del Operativo Vacaciones Semana Santa 2026.

El general Alejandro Riva Salgado, subjefe operativo de la corporación, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), explicó que esta estrategia, además, tendrá un mes de duración.

“Iniciamos el 18 de marzo y culminaremos el 18 de abril con el operativo de Semana Santa en el que vamos a tener presencia en los principales centros turísticos.

“Vamos a tener presencia en 21 playas, en zonas arqueológicas, en áreas protegidas, en carreteras y casetas; a lo largo y ancho del territorio nacional para salvaguardar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros”, explicó el mando de la corporación.

Habitualmente, explicó, estos lugares son vigilados con una fuerza de 30 mil elementos, sin embargo, para las diferentes tareas se requiere de un apoyo de personal que se sumará al operativo vacacional.

“En esta área, normalmente tenemos un despliegue de 30 mil elementos en actividades diarias cotidianas, pero para este Operativo de Semana Santa los reforzamos con 20 mil más, quiere decir que tendremos un promedio de 50 mil elementos solamente para el Operativo de Semana Santa”, indicó el mando de la corporación.

El personal cuenta con el apoyo de vehículos terrestres, entre patrullas, camionetas, camiones y motocicletas todo terreno, así como de helicópteros y lanchas, para las zonas de playa.

Los paseantes que necesiten el apoyo de la Guardia Nacional, denunciar algún posible delito o reportar una emergencia podrán hacerlo en el número 088 de la corporación, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Vamos a trabajar en todo lo que son los aeropuertos, principalmente para recibir a los ciudadanos; en las carreteras donde vamos a estar haciendo presencia, vamos a llevar actividades de vigilancia en las principales rutas, en las rutas de mayor afluencia, vamos a estar hablando con la gente en las casetas.

“Vamos a estarles haciendo las recomendaciones de respetar los límites de velocidad, de no conducir cansados, de que previo a su preparación a sus viajes revisen su vehículo, que utilicen todo el tiempo el cinturón de seguridad y que obedezcan los señalamientos de tránsito”, recomendó el general Riva Salgado.