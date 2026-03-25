Cajera de caseta en Veracruz muere tras comer chocolate que le dio un trailero

Una joven llamada Kathya Josselyn Bartolo Luis, quien trabajaba como cajera en la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (Capufe) de Acayucan, en Veracruz, falleció después de comer una barra de chocolate que, presuntamente, le regaló un trailero que había circulado por la vía.

La joven de 26 años de edad se sintió mal luego de ingerir el producto, por lo que fue trasladada al hospital de Olutla, en donde momentos después perdió la vida.

De acuerdo a ABC Noticias, la cajera cubría el turno de 22:00 a 6:00 horas de este miércoles cuando comenzó a padecer los primeros síntomas de su malestar.

Su compañera de turno, quien observó de cerca lo que ocurrió previo a su deceso, informó a las autoridades que Kathya Josselyn recibió dos barras de chocolate, pero que únicamente comió una.

Minutos después comenzó a tallarse el pecho y el estómago, haciéndole saber que tenía un dolor en el corazón y que las palpitaciones del mismo iban muy rápido.

Posterior al fallecimiento, las autoridades enviaron el cuerpo de la mujer al servicio médico forense, en donde se tratará de determinar las causas de muerte.

Entretanto la Fiscalía de Acayucan inició una investigación en donde realizarán un análisis al segundo chocolate que la joven había recibido a manos del trailero.

Kathya Josselyn Bartolo Luis vivía en Ixhuatlán del Sureste y cada día viajaba desde su casa hasta la caseta de Acayucan para cumplir con sus labores.

Su fallecimiento ha causado impacto en redes sociales, y usuarios que han dicho ser amigos o conocidos han aprovechado para enviar mensajes de condolencia a la familia afectada, no sin antes destacar cómo fue Kathya Josselyn en vida.

JCS