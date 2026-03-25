Cancelan festival de primavera en kínder por pelea entre papás

Lo que parecía alegría y armonía terminó en enojo y desilusión, cuando dos padres de familia se agarraron a golpes en un jardín de niños del municipio de Zuazua, Nuevo León.

La pelea tuvo lugar mientras se celebraba el festival de la primavera en este jardín de niños ubicado en el fraccionamiento Real de Palmas, en el citado municipio.

El momento quedó grabado en un video, el cual ya se hizo viral en redes sociales. En el clip, cuya duración es de apenas 41 segundos, es posible observar cómo dos hombres eran separados por otros asistentes del evento, esto para evitar que siguieran golpeándose.

Uno de los hombres protagonista de la pelea es quien viste una playera en tono azul y unas bermudas del mismo color, a él es el primero a quien logran tranquilizar, mientras que el otro hombre es uno que viste camisa en color blanco, pantalones en tono oscuro y porta unas gafas de color negro.

En el video es posible observar cómo los asistentes toman del torso a ambos hombres para evitar que sigan con la pelea, a su vez, es posible escuchar los gritos de los asistentes, quienes buscan calmar los ánimos de los dos hombres.

También es posible observar en algunos fragmentos del video, los rostros de los niños, quienes lucen un tanto desencajados y/o asustados en medio de esta pelea.

Tras esta pelea, las autoridades escolares tomaron la decisión de suspender el festival de la primavera, una celebración que suele llevarse a cabo en las escuelas para celebrar el inicio de esta temporada y también para enseñarle a los niños temas relacionados a la naturaleza y los animales.

Hasta ahora, se desconoce el motivo que llevó a estos dos padres de familia a pelearse causando miedo y nerviosismo entre los estudiantes, así como enojo entre los presentes y maestros encargados de la organización de este evento.

El video generó una fuerte polémica en redes sociales, donde usuarios reprobaron el actuar de los dos hombres, pues su falta de control llevó a la cancelación de este evento y con ello tiraron por la borda el esfuerzo de los niños por aparecer en este festival, que se suponía debía ser un grato recuerdo para ellos.

jcp