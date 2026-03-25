Proteína hecha con polvo de grillos gana Premio Verde

Con la pregunta: ¿Te atreverías a probar proteína de grillos?, Jaqueline Malpica y Mónica Balderas lanzaron al mercado este "alimento del futuro", que representa una opción que deja menos huella ecológica que la producción de carne de res o pollo, al requerir menos recursos hídricos, emitir menos gases de efecto invernadero y requerir menos espacio terrestre.

Previamente, las fundadoras de la empresa mexicana Kriketti, realizaron estudios sobre el ciclo de vida y propiedades de los grillos, con apoyo de especialistas en biología e ingeniería de alimentos, confirmando que estos insectos tienen una gran cantidad de proteínas y aminoácidos esenciales, que ayudan a la construcción y reparación de los tejidos musculares.

Convencidas de su alto valor nutritivo, Jaqueline y Mónica comenzaron en 2020 con la crianza de los grillos en una granja hermana y la comercialización del producto apenas en 2023.

A tres años de llegar al mercado, Kriketti recibió el prestigioso Premio Bienfest 2025, en la categoría de Impacto Ambiental (Premio Verde), que distingue a marcas y profesionales del sector del bienestar en México y América Latina.

La firma fue reconocida por su propuesta de proteína alternativa con menor impacto ambiental frente a fuentes tradicionales.

Jaqueline Malpica y Mónica Balderas, destacaron que el reconocimiento refleja la aceptación del producto y expresaron su orgullo por impulsar alternativas de alimentos sustentables.

“Afortunadamente hemos llegado a más personas que han consumido nuestro producto y creen en la proteína del futuro, como nosotros la llamamos”, afirmaron.

Jaqueline Malpica y Mónica Balderas Foto: Especial

JCS