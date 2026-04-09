Localizan otro narcotúnel en Nogales, Sonora

Luego que la Administración de Control de Drogas realizó un operativo en la calle Internacional del lado estadunidense de la frontera, este jueves la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) reportó el hallazgo de un narcotúnel entre las ciudades homónimas de Nogales, Sonora y Arizona, en la región fronteriza donde con más pasadizos clandestinos han descubierto.

Hubo una intensa movilización de autoridades en ambos lados de la frontera, con presencia de agencias federales de la DEA en Estados Unidos y fuerzas militares en México, lo que generó expectativa entre residentes de la zona.

Elementos de la Marina, SSPC, FGR, Defensa y Guardia Nacional participaron en el operativo Foto: Especial

Este jueves, autoridades confirmaron que, como parte de esos operativos, fue localizado un túnel en Nogales, Sonora.

En la acción participaron elementos de la Marina, SSPC, FGR, Defensa y Guardia Nacional, quienes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Centro.

En el lugar localizaron una excavación de aproximadamente 4.5 metros de profundidad y 79 metros de longitud, con dirección hacia Estados Unidos. El túnel no contaba con una salida habilitada.

Durante la intervención también fue detenida una persona, presuntamente vinculada a actividades como vigilancia, contrabando y tráfico de personas para un grupo delictivo en la región. Además, se le aseguraron cartuchos útiles.

El inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones por parte de militares y Guardia Nacional para vigilarlo y garantizar la seguridad, mientras que los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizan las diligencias para recabar evidencias.

La persona detenida en el narcotúnel Foto: Especial

JCS