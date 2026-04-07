Buscan al médico Jesús Maximiano por aplicación de sueros vitaminados en Sonora

Muertes asociadas a la aplicación de “sueros vitaminados” encendieron las alertas sanitarias en Sonora, donde siete personas han fallecido tras recibir este tratamiento en una clínica privada de Hermosillo.

Las investigaciones apuntan directamente a un médico identificado como Jesús Maximiano N., quien habría sido responsable de prescribir, preparar y administrar las soluciones intravenosas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, al menos nueve casos sospechosos se han registrado en la última semana, todos vinculados al mismo procedimiento médico.

Las víctimas acudieron a consulta para recibir el llamado “vitamin drip”, una terapia intravenosa que promete beneficios como desintoxicación, recuperación física o alivio de resaca, pero cuya eficacia y seguridad han sido cuestionadas por especialistas.

Las autoridades confirmaron que todas las personas afectadas recibieron soluciones preparadas por el mismo médico, lo que ha centrado las indagatorias en la composición y manejo de los sueros.

Síntomas graves y evolución clínica letal

Familiares de las víctimas describieron un deterioro acelerado tras la aplicación del tratamiento, con síntomas como vómito, desmayos, hemorragias y falla orgánica múltiple.

Uno de los casos más impactantes fue el de un joven de 22 años, cuyo cuadro incluyó pérdida de conciencia y sangrado interno. Otros testimonios refieren daños severos en órganos vitales como riñones e hígado, lo que sugiere la posible presencia de sustancias tóxicas o contaminadas.

Los pacientes fueron trasladados a hospitales, incluido el sistema público en Hermosillo, donde varios fallecieron horas después.

Los hechos ocurrieron en la clínica privada Medicina Biológica Regenerativa Celular, ubicada en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo.

Según las primeras líneas de investigación, el establecimiento operaba desde 2004 y podría haber utilizado documentación irregular, lo que abre una vertiente adicional sobre posibles responsabilidades administrativas.

Además de los sueros vitaminados, el centro ofrecía tratamientos estéticos y terapias alternativas, lo que plantea dudas sobre la supervisión sanitaria y el alcance de sus prácticas médicas.

Quién es el médico investigado

El principal señalado, Jesús Maximiano N., es un médico general de 65 años que se promovía como especialista en medicina alternativa, nutrición y tratamientos metabólicos.

De acuerdo con perfiles profesionales en línea, afirmaba contar con múltiples certificaciones presuntamente en Cuba y experiencia en terapias estéticas y homeopatía, además de ofrecer tratamientos para fatiga, resaca y “desgaste físico”.

Las autoridades lo buscan actualmente para que rinda declaración y determine su responsabilidad en los hechos.

Cofepris y análisis de laboratorio

Las muestras de los sueros administrados fueron enviadas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión de Control Analítico en Ciudad de México, donde se realizan estudios para determinar su composición.

La Fiscalía de Sonora ha abierto al menos seis carpetas de investigación, mientras que la autoridad sanitaria mantiene coordinación con instancias federales para esclarecer los hechos.

El objetivo es determinar si hubo negligencia médica, uso de sustancias contaminadas o prácticas ilegales en la elaboración de los tratamientos.

Sueros vitaminados: normatividad y riesgos médicos

El uso de sueros intravenosos con vitaminas y minerales se ha popularizado en clínicas privadas y spas médicos en los últimos años, impulsado en parte por su promoción en redes sociales y su adopción entre celebridades.

Sin embargo, expertos en salud han advertido que estos tratamientos no están exentos de riesgos, especialmente cuando no se realizan bajo protocolos clínicos estrictos o con supervisión regulatoria adecuada.

Casos previos de reacciones adversas han puesto en duda su seguridad, particularmente cuando se administran fuera de entornos hospitalarios certificados.

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