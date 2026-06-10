Hallan muerto a 'El Chuta', principal operador de 'El Chapo Isidro'

Uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del Cártel de Los Beltrán Leyva, fue localizado sin vida en el municipio de El Fuerte, al norte de Sinaloa.

Se trata de Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta, jefe de plaza en la zona norte del estado y, quien ayudaba a la importación de armas de fuego y al tráfico de drogas para esta organización criminal, acusada de narcoterroristas por las autoridades de Estados Unidos.

En las acusaciones en su contra, el Departamento de Justicia norteamericano confirmó que El Chuta se había integrado al grupo armado de El Chapo Isidro, después de haber trabajado por casi una década para Joaquín El Chapo Guzmán, y después, ser jefe de seguridad de Los Chapitos.

Un gran jurado federal en Chicago relacionaba a Ibarra Félix, de 49 años de edad, con delitos de drogas, tráfico de armas y apoyo materia al terrorismo. Al menos de 2016 a 2025, habría realizado esas acciones para la facción de los hijos del Chapo Guzmán, y después las comenzó a hacer para Los Beltrán Leyva.

Durante la fracción del cártel de Sinaloa, El Chuta habría decidido apoyar a El Chapo Isidro, quien se alió a Los Mayos en su lucha contra Los Chapitos, en esta guerra comenzada en septiembre de 2024. Ibarra Félix dirigía una célula delictiva denomina Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), brazo armado de Los Beltrán.

El cuerpo de Jesús Omar Ibarra Félix fue encontrado por la carretera Los Mochis-Choix, en las letras turísticas de bienvenida a la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte, de donde era originario.

Al lugar llegaron elementos de distintas corporaciones policiacas y, después de realizar las diligencias, trasladaron al cuerpo al Servicio Médico Forense de Los Mochis, donde fue identificado por su familiares.