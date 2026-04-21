Se recupera colonia de murciélago orejón mexicano en Puebla

A casi nueve años de haber iniciado los trabajos de monitoreo, rescate y restauración de la Cueva del Cerrito, en la comunidad poblana de San Sebastián Zinacatepec, la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán confirmó la recuperación de la colonia del murciélago orejón mexicano (Macrotus waterhousii), especie catalogada como "Amenazada" en la Norma Oficial Mexicana 059.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer que tras identificar hembras gestantes con sus crías, volando o posando con ellas, el equipo técnico de Reserva y la Brigada de Vigilancia Comunitaria, corroboraron la reproducción del murciélago orejón mexicano, que de tener una población de 50 individuos en 2017, pasó a 500 ejemplares en 2026.

El murciélago orejón mexicano es una especie insectívora aliada fundamental de la agricultura y el ecosistema, ya que controla plagas al consumir grandes cantidades de insectos nocturnos.

Su dieta se basa en polillas, escarabajos y ortópteros (saltamontes, grillos y langostas), lo que brinda equilibrio a este hábitat semiárido con más de tres mil variedades de plantas, incluyendo cactus gigantes, biznagas y las llamadas patas de elefante.

"El Valle de Tehuacán-Cuicatlán es una de las Áreas y Sitios de Importancia para la Conservación de los Murciélagos (AICOM - SICOMS), distinción con la que cuenta desde el año 2014, al albergar el mayor número de especies de murciélagos en todo el subcontinente norteamericano", destacó la Conanp.

Explicó que desde el año 2014, la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, fortaleció las acciones para el conocimiento de los murciélagos, al contabilizar 49 especies, 30 que consumen insectos, 10 frutas, ocho polen y una sangre.

De estas especies, seis son migratorias, cuatro endémicas y tres se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Detalló que en total existen 76 refugios, y uno de ellos es la Cueva del Cerrito, que alberga de manera permanente especies insectívoras como el murciélago gris de saco (Balantiopteryx plicata), y el murciélago orejón mexicano (Macrotus waterhousii).

Además de que es refugio temporal nocturno del murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana), murciélago magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae), y el murciélago frugívoro de Jamaica (Artibeus jamaicensis), que son fundamentales para la subsistencia de cactáceas columnares características de la región.

"Hace nueve años, estas especies veían amenazado su hogar por la acumulación de escombros y basura en el sitio, por lo que la comunidad, a través de sus autoridades municipales y agrarias, emprendió acciones para su rescate de forma coordinada con la Reserva.

Al paso del tiempo los pobladores se sienten satisfechos al haber recuperado un espacio que representa el hogar de especies benefactoras para la salud de los ecosistemas, conocer más de los murciélagos y trabajar por su conservación", subrayó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Agregó que en estos años, se aplicaron recursos administrados por la Conanp provenientes del Programa para la Conservación del Desarrollo (PROCODES) y del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST).

JCS