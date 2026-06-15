Lluvias en Nuevo León dejan una mujer muerta

Las lluvias registradas en las últimas horas han dejado en Nuevo León una mujer muerta, así como varias personas rescatadas, encharcamientos, inundaciones, cierres viales y un socavón.

La noche del domingo, una mujer perdió la vida debido a la creciente del Río La Silla, en la colonia El Sabino cuando fue arrastrada por el agua cuando atravesaba un puente peatonal.

El cuerpo fue encontrado en un paraje de la colonia Los Lermas, en el ayuntamiento de Guadalupe. La víctima fue identificada como Alejandra Briones Cuevas, de 25 años.

También por la noche se logró el rescate de una familia en la colonia Jardines La Pastora que estaba varada en el Parque Río La Silla. Los rescatados son dos femeninas menores de edad, dos adultas y un hombre.

Este lunes, debido a la acumulación de agua se registraron cierres en Fidel Velázquez y Copán; Ruiz Cortines y Conchello y Conchello y avenida San Nicolás, entre otros puntos.

Hasta el corte de las 16:30 horas, Protección Civil del estado informó de 16 vehículos varados, cuatro postes caídos o por caer, 22 árboles caídos, nueve cables colgando y 14 cortocircuitos.

Además, se presentaron 28 reportes de casas donde el agua ingresó a los domicilios en la zona poniente de García, San Bernabé y la Alianza.

En Santa Catarina fue puesta a salvo una persona que era arrastrada por la corriente y en Escobedo se atendió otra situación similar.

En García, en la colonia Las Lomas, sector Jardines, un gran socavón se originó por las precipitaciones.