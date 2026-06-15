Lluvias golpean carreteras de Hidalgo; reportan 46 tramos afectados y ocho cierres viales

Las lluvias registradas durante los últimos días en diversas regiones de Hidalgo han provocado daños en la infraestructura carretera estatal, con un saldo de 46 caminos afectados, ocho cierres totales y miles de metros cúbicos de material derrumbado sobre las vialidades, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con el reporte más reciente de atención a emergencias, el temporal ha generado deslaves y afectaciones en distintos puntos de la entidad, incluyendo obras que se encontraban en proceso de reconstrucción tras los daños ocasionados por la vaguada monzónica que impactó al estado en octubre del año pasado.

El balance oficial señala que se han contabilizado 8 mil 610 metros cúbicos de derrumbes en carreteras estatales.

De ese total, brigadas de conservación y maquinaria especializada han logrado retirar cerca de 4 mil 280 metros cúbicos, mientras que más de 4 mil 300 metros cúbicos permanecen sobre diversos tramos afectados.

En materia de rehabilitación, las autoridades indicaron que 20 caminos ya fueron atendidos en su totalidad, mientras que otros 18 mantienen trabajos parciales debido a las condiciones meteorológicas y la magnitud de los daños.

Los mayores problemas de movilidad se concentran en la región de la Huasteca, donde permanecen varios cierres preventivos.

Entre ellos destacan dos tramos carreteros en el municipio de Huautla, además de los pasos provisionales Tamoyón-Banderas y Capantla-Huautla, cuya circulación fue suspendida para evitar riesgos a los usuarios.

Las afectaciones también alcanzan municipios de la Sierra Otomí-Tepehua y la Huasteca, como Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria y Tianguistengo, donde continúan las labores de evaluación, retiro de material y reparación de daños.

Pese a la magnitud de las afectaciones, el gobierno estatal informó que no existen comunidades incomunicadas ni se reportan personas fallecidas o lesionadas relacionadas con esta contingencia.

Asimismo, se mantiene el llamado a la población para conducir con precaución y mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la persistencia de las lluvias.