Lluvias en Nuevo León arrastran a 3 personas y dejan autos bajo el agua

Las lluvias registradas este domingo dejaron autos varados, encharcamientos y tres personas arrastradas por la corriente, con lesiones menores, además de que al menos 10 puestos de un mercado rodante fueron arrastrados por el agua en Nuevo León.

Protección Civil del estado mantuvo el monitoreo ante la presencia de las precipitaciones, que se extendieron por distintos municipios de la entidad.

En Santa Catarina se reportó que tres personas fueron arrastradas por la corriente varios metros y lograron salir por sus propios medios, tras sufrir lesiones que no fueron de consideración.

En esos hechos, al menos 10 puestos de un mercado rodante instalado en la colonia San Gilberto resultaron afectados.

Por su parte, Protección Civil de Monterrey informó que las lluvias se presentaron principalmente en la zona norte del municipio, por lo que activó el Operativo Monitoreo por Lluvia y atendió múltiples reportes relacionados con vehículos varados.

En Prolongación Aztlán y Apolo, en la colonia San Bernabé, se localizó un automóvil Chevrolet Aveo rojo que quedó atrapado en el agua con dos personas en su interior, quienes fueron auxiliadas por los cuerpos de emergencia.

Los afectados fueron identificados como Óscar “N”, de 25 años, y Diana “N”, de 34 años.

Reproducir Lluvias dejan autos varados, encharcamientos y personas arrastradas por la corriente en Nuevo León.

En el canal de Aztlán y Orto, en el Barrio Topo Chico, se atendió un encharcamiento considerable, mientras que en Nepenta y Cenizo, en la colonia San Bernabé, se brindó apoyo a una persona cuyo vehículo quedó atrapado.

Además, en distintos puntos se realizaron cierres viales de manera preventiva debido a las inundaciones.

También se registraron cortes en el suministro de energía eléctrica en diversos sectores.