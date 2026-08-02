Pemex informa el cierre del pozo exploratorio Krem-1

Pemex informó este domingo que concluyó el cierre del pozo exploratorio Krem-1, luego de casi cinco meses de una contingencia que provocó un incendio y la quema prolongada de gas natural.

En un comunicado, Pemex resaltó que el pozo, ubicado cerca de la localidad Las Choapas, en el estado Veracruz, en el este de nuestro país, "ya no presenta flujo en superficie".

La empresa añadió que continuará con labores de saneamiento ambiental, compensación y reparación de daños, en coordinación con autoridades y comunidades aledañas.

Reuters informó el viernes sobre las preocupaciones de residentes por los posibles efectos sanitarios y ambientales de la contingencia, iniciada a principios de marzo. Un investigador estimó que el pozo quemó unos 300 millones de metros cúbicos de gas entre marzo y julio.