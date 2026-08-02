Sheinbaum y Batres supervisan avance del 62% en el nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Oaxaca

Con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y un avance físico del 62 por ciento, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, supervisaron las obras de construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca. El nosocomio, proyectado para culminar en tiempo récord tras haber iniciado sus trabajos en agosto de 2025, beneficiará de manera directa a 531 mil 394 derechohabientes del sur del país.

Ubicado en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, el complejo formará parte de la denominada Ciudad Salud. La infraestructura médica dispondrá de un total de 508 camas —250 de ellas censables y las restantes destinadas a áreas de terapia intensiva, observación de urgencias y la unidad de trasplantes—, un helipuerto para traslados de emergencia y un catálogo operativo de 36 especialidades médicas.

Durante el recorrido por la obra, Martí Batres puntualizó el alcance médico del proyecto: "Va a contar con 43 consultorios, 11 quirófanos, 36 especialidades, de esas, entre algunas más, cardiología, temas del corazón; geriatría, temas de la gente grande; ginecología, oftalmología, oncología, el tema del cáncer; pediatría, niñas y niños; urología, algunas de las especialidades más importantes". El titular del organismo destacó también que el centro ofrecerá tecnología de vanguardia, incluyendo un acelerador lineal de precisión submilimétrica para oncología, resonancia magnética de tres teslas, tomógrafo de 128 cortes y salas de hemodinamia.

El director del ISSSTE enfatizó la relevancia geográfica de la obra al señalar que "todo esto va a estar en el sur de México, que es donde se necesita más infraestructura, más servicios, más atención y, especialmente, en nuestro querido estado de Oaxaca". Batres reconoció las facilidades del gobierno estatal y la comunidad local para la donación del terreno, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con la salud pública.