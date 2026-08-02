¡Casi lo linchan! Desnudan y golpean a presunto ladrón en Tulancingo

Un hombre fue retenido, golpeado y desnudado por un grupo de comerciantes y asistentes, luego de ser señalado como presunto responsable de intentar robar mercancía en un puesto semifijo instalado en la Feria de los Angelitos, en el municipio de Tulancingo.

Según los primeros reportes, el individuo habría intentado sustraer diversos productos de uno de los puestos ubicados en el área ferial. La situación fue advertida por el comerciante afectado, quien pidió apoyo a las personas que se encontraban en el lugar.

En cuestión de minutos, varias personas impidieron que el sospechoso escapara y comenzaron a agredirlo físicamente. Durante el altercado, el hombre fue despojado de parte de su ropa mientras era golpeado por la multitud.

Reproducir Comerciantes desnudan a presunto ladrón en la Feria de los Angelitos

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para controlar la situación, rescatar al presunto implicado y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para evitar actos de justicia por propia mano y denunciar los delitos ante las instancias competentes, ya que las agresiones cometidas por particulares también pueden constituir conductas sancionables por la ley.