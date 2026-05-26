Lluvias dejan sin agua a 24 colonias de Saltillo por fallas eléctricas

Debido a las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica registradas este martes en Saltillo, Coahuila, un total de 24 colonias resultaron afectadas por la falta de agua.

Ante este escenario, autoridades municipales, brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Aguas de Saltillo realizaron trabajos para restablecer el suministro eléctrico en diversos equipos de bombeo que resultaron afectados temporalmente al suroriente de la ciudad.

A causa de las precipitaciones, un poste de la CFE cayó y afectó diversos sistemas de bombeo que forman parte de la captación de Zapalinamé. Estos dejaron de funcionar por interrupciones en el servicio eléctrico, lo que impactó temporalmente el abasto de agua en 24 colonias de la ciudad.

Desde las primeras horas de este martes, cuadrillas técnicas de las instancias correspondientes realizaron maniobras y trabajos de reparación para energizar nuevamente los sistemas y permitir la reactivación paulatina de los equipos de bombeo.

Autoridades municipales informaron que, conforme los pozos de la captación Zapalinamé recuperen su operación, el suministro de agua potable comenzará a normalizarse gradualmente en los sectores afectados. Estimaron que el servicio se restablezca al 100 por ciento en el transcurso de las próximas horas.