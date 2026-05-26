Banco Europeo financiará inversiones en planes energéticos; habrá un acuerdo por 150 millones de euros

La Presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) , Nadia Calviño, informó que financiarán proyectos de transición energética y de la banca de desarrollo, tras la reunión de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Al participar en el IX Congreso Iberoamericano CEAPI, la directiva adelantó que firmarán un convenio con la Secretaría de Energía para proyectos en distribución de electricidad, transmisión y energía renovable.

Nadia Calviño señaló que se firmará otro acuerdo para un préstamo de 150 millones de euros, es decir, 3 mil 18 442 mil pesos, para Bancomex. Dicho recurso se destinaría a la inversión privada.

“El Banco Europeo de Inversiones es un socio clave a la hora de articular esta relación entre Europa y América Latina una relación en la que podemos pasar de sumar a multiplicar el impacto sobre este nuevo orden mundial que se está construyendo ante nuestros ojos. El banco europeo inversiones trabaja en la región desde hace 45 años. En 2025 financiamos un récord de inversión con operaciones aprobadas por 3000 millones de euros”, destacó.

La titular del órgano financiero de la Unión Europea expresó que el BEI encabeza la mitad de las inversiones que se anunciaron la semana pasada en el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino (ACI) durante la VIII Cumbre México-Unión Europea.

“Está claro que la cumbre de la semana pasada abre una nueva etapa en la alianza estratégica entre la Unión Europea y México y el Banco Europeo de Inversiones va a tener un papel muy importante, porque tenemos previsto canalizar más de la mitad de las inversiones que se comprometieron en esta cumbre política europeo de inversiones. Es un socio clave”, celebró.

La presidenta del organismo europeo adelantó que durante esta semana se avanzará en dos acuerdos clave con el gobierno mexicano, para impulsar proyectos prioritarios del Plan México en materia energética.