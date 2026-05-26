Pánico en jardín de niños por fuga de gas; más de 100 alumnos fueron desalojados

Una fuga de gas LP provocada por trabajos de excavación obligó la evacuación inmediata de 130 niños y 10 maestros de un jardín de niños en Matamoros, Tamaulipas. Tres mujeres fueron trasladadas a un hospital ante la sospecha de intoxicación por inhalar el combustible.

El incidente se registró el martes en la avenida Las Culturas, entre las calles Otomí y Tarasca, en la colonia Las Culturas, al sureste de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, maquinaria de la Junta de Aguas del municipio realizaba labores de excavación cuando accidentalmente rompió una tubería de gas LP, lo que generó la fuga.

Elementos de Bomberos en un sitio donde se registró una fuga de gas Foto: Especial

Protección Civil actuó de manera inmediata y procedió a evacuar al jardín de niños “Carolina Castro Varela” en el que hay 130 menores y 10 docentes del plantel.

Además, se determinó desalojar a los habitantes en un radio de 100 metros alrededor del punto de ruptura como medida preventiva.

Las autoridades atendieron en el sitio a dos mujeres de 20 años y a una niña de seis años, quienes fueron trasladadas a un centro hospitalario para una valoración médica más completa, ya que aparentemente inhalaron el gas.

Elementos de Bomberos en un sitio donde se registró una fuga de gas Foto: Especial

Hasta el momento no se reportan más personas afectadas.

Más tarde, personal de la empresa distribuidora de gas se presentó en el lugar y, con el apoyo de Bomberos, Protección Civil y otras corporaciones de emergencia, procedió a cerrar la válvula y reparar la tubería dañada.

Elementos de Bomberos en un sitio donde se registró una fuga de gas Foto: Especial

En CDMX rompen tubería en Tlalpan

Por Hilda Castellanos-Lanzarin

Vecinos de la colonia Obrera bloquearon la noche de este martes la Calzada de Tlalpan, en ambos sentidos, a la altura de Manuel P. Otón y Gutiérrez Nájera, a dos calles del Metro San Antonio Abad, para exigir la reparación de una tubería de agua que, aseguran, volvió a romperse por las obras contrarreloj del proyecto de la llamada Calzada Flotante, el corredor peatonal y ciclista elevado, que se extiende por 1.8 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, sobre la Línea 2 del Metro.

La protesta inició después de las 19:00 horas, cuando habitantes denunciaron que decenas de familias permanecen sin suministro de agua desde hace tres días debido a los trabajos de excavación y colado que se realizan en la zona para rehabilitar un puente peatonal, que contará con elevador.

Los inconformes señalaron que la tubería se rompió “hace tres días y ya había sido reparado”; sin embargo, el peso de la nueva estructura provocó nuevamente este martes, la ruptura.

En esas excavaciones perforaron los ductos del agua. Vinieron los de la Secretaría de Agua e hicieron nada más como un arreglo. Yo les pregunté si eso iba a soportar la estructura que van a poner y dijeron que sí”, relató Erika, vecina del llamado Edificio de las Costureras, ubicado en Calzada de San Antonio Abad 151, donde habitan más de 90 familias.

Pues nada más con que le pusieron o pegaron el cemento, se volvió a romper la tubería. Nosotros sólo queremos soluciones porque además las obras representan un riesgo para los edificios”, añadió.

La vecina aseguró que además de la falta de agua, las obras han complicado los accesos al inmueble y mantienen preocupados a los habitantes por las vibraciones generadas durante la madrugada, por las obras.

Sabemos que nuestros edificios son antiguos y entre tanto movimiento hay preocupación. No queremos problemas, como ocurrió en un edificio cercano en San Antonio Abad, que se vino abajo, simplemente queremos que nos den soluciones”, expresó.

De acuerdo con los habitantes, al intentar dialogar con encargados de la obra no obtuvieron respuesta de ninguna autoridad del Gobierno capitalino, lo que derivó en el cierre de Calzada de Tlalpan, como medida de presión.

Vamos a esperar a que alguien del gobierno venga directamente y ponga solución. Sabemos que no basta con un parche, la tubería se tiene que cambiar”, sostuvo Erika, en entrevista con Excélsior.

El martes, el secretario de Obras, Raúl Basulto, informó en una conferencia de prensa, que la Calzada Flotante o Parque Elevado sobre Tlalpan registra un avance superior al 90 por ciento y, se comprometió a que la obra deberá quedar concluida el próximo 31 de mayo, antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

"Los trabajos a contrarreloj han generado estas fallas”, dijo Erika, quien advirtió que se mantendrá el bloqueo hasta que autoridades centrales acudan al lugar y garanticen una reparación definitiva de la red hidráulica afectada.