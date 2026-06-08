Lluvias dejan comunidades incomunicadas en Sierra Otomí-Tepehua y Huasteca de Hidalgo

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Hidalgo han provocado afectaciones en diversas regiones del estado, particularmente en la Sierra Otomí-Tepehua y la Huasteca, donde varias comunidades permanecen incomunicadas debido al colapso de pasos provisionales habilitados tras los daños ocasionados por la vaguada monzónica de octubre pasado.

Las precipitaciones han generado condiciones de riesgo para la población, ante la posibilidad de deslaves, derrumbes, crecidas de ríos y afectaciones en caminos y accesos carreteros.

Por ello, las autoridades mantienen un monitoreo permanente en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad, donde se han intensificado las labores preventivas y los recorridos de supervisión.

Elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y dependencias de los tres órdenes de gobierno permanecen desplegados en distintos puntos de la entidad para atender cualquier contingencia y brindar apoyo a las localidades afectadas.

Deslave registrado en una carretera de Hidalgo Foto: Especial

Ante el pronóstico de que las lluvias continuarán en gran parte del territorio estatal, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, y reportar cualquier emergencia a los números de atención correspondientes.

El gobierno estatal informó que los protocolos de prevención y respuesta se mantienen activos para actuar de manera oportuna ante cualquier situación de riesgo derivada de las condiciones meteorológicas que afectan a la entidad.

De acuerdo con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, la entidad se encuentra en alerta roja debido a las intensas lluvias.

El mandatario confirmó que ya existen comunidades incomunicadas por el colapso de pasos provisionales y señaló que el monitoreo es permanente en las regiones de la Sierra Otomí-Tepehua y la Huasteca, donde se concentra la atención de las autoridades para salvaguardar la integridad de la población.

Deslave registrado en una carretera de Hidalgo Foto: Especial

Se forma la tormenta 'Cristina' en el Pacífico

Por Jimena Campuzano

La temporada de ciclones 2026 en el Océano Pacífico sigue sumando actividad. La depresión tropical Tres-E incrementó la fuerza de sus vientos y se convirtió oficialmente en la tormenta tropical Cristina. El fenómeno se localiza actualmente frente a la frontera entre México y Guatemala y mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas por su evolución y posible impacto en tierra.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h con rachas que alcanzan los 95 km/h. Actualmente, el ciclón se desplaza hacia el norte a una velocidad de 9 km/h, lo que obliga a un monitoreo constante de su trayectoria.

¿Afectará la tormenta Cristina a México?

Por el momento, la tormenta Cristina no genera efectos directos en el territorio mexicano. Las bandas nubosas y el centro del sistema se mantienen alejados de las costas nacionales.

El centro del ciclón se ubica geográficamente a:

600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate (frontera natural entre México y Guatemala).

160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua.

Aunque la trayectoria actual no apunta a un impacto directo en el país, el SMN recomienda a la población de Chiapas y estados del sureste mantenerse informada ante posibles cambios de ruta o desprendimientos nubosos que puedan generar lluvias aisladas.