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Lluvias dejan afectaciones en Coahuila

Intensas lluvias se han registrado en las últimas horas en la región sureste del estado de Coahuila

Por: Alma Gudiño

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Las lluvias ocasionaron afectaciones en caminos comunalesFoto: Especial

Debido a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en la región sureste del estado de Coahuila, un camino que conecta a varias comunidades quedó incomunicado debido a que la corriente arrastro tierra y rocas, en el municipio de Arteaga.

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, informó que el paso afectado es el que conecta a la comunidad de Los Tomates con el ejido El Arbolito, en el Cañón de Nuncio, donde se trastocó la circulación y el acceso a algunas localidades.

Puntualizó que elementos de Protección Civil y Bomberos iniciaron labores de atención y rehabilitación con apoyo de maquinaria pesada para retirar el material acumulado y liberar los tramos afectados.

Se logró restablecer la circulación y el suministro de energía eléctrica en las comunidades afectadas.

En la zona siniestrada se mantiene vigilancia preventiva ante las condiciones climatológicas.

Para mañana jueves se esperan intervalos de chubascos en Coahuila, así como lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

En cuestión de minutos, calles convertidas en ríos, automovilistas atrapados en largas filas y colonias enteras a oscuras por fallas en el suministro eléctrico fueron parte del panorama que dejó la intensa tormenta acompañada de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento registradas en #Monterrey. #NoticiasImagen #ImagenNoticias530 Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias 5:30 con Marlene Stahl, Nuria Gil y Adriana Treviño de lunes a viernes por Imagen Televisión. TikTok 5:30: https://www.tiktok.com/@imagennoticias530 TikTok Noticias: https://www.tiktok.com/@imagennoticias Instagram 5:30: https://www.instagram.com/imagennoticias530 Instagram Noticias: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ X 5:30: https://x.com/imagen530 X Noticias: https://twitter.com/ImagenNoticias_ X Televisión: https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook Noticias: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Nacho Lozano, Crystal Mendivil y Paola Rojas.
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